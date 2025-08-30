Your browser doesn’t support HTML5 audio
Flybondi dejará de volar la ruta comercial Buenos Aires-Comodoro Rivadavia a partir del 31 octubre.
La empresa notificó a los pasajeros que ya habían comprado sus tickets para fechas posteriores, que podrán realizar el reintegro de dinero correspondiente bajo distintas alternativas: desde solicitar un voucher por el valor abonado del pasaje, válido para nuevas compras hacia cualquier destino y transferible a otro pasajero, o bien solicitar el reembolso del boleto.
La low cost, que ha tenido múltiples dificultades en la Patagonia, conecta en la actualidad a la provincia de Chubut desde 2019, y por el momento continuará volando a la ciudad de Puerto Madryn.
En este caso, y con dos meses de anticipación, Flybondi comunicó que estará operativo hasta el 30 de octubre inclusive en Comodoro Rivadavia.
Sin embargo, algo diferente ocurrió con la ruta Buenos Aires-Río Gallegos, cuando en mayo Flybondi canceló y suspendió todos sus vuelos de esa ruta aérea sin aviso previo, tomando por sorpresa a los pasajeros que ya habían adquirido sus boletos. En ese momento, la empresa indicó que “la ruta fue estacional”, aunque no hubo anuncio anticipando el cierre.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario