Flybondi dejará de volar la ruta comercial Buenos Aires-Comodoro Rivadavia a partir del 31 octubre.

La empresa notificó a los pasajeros que ya habían comprado sus tickets para fechas posteriores, que podrán realizar el reintegro de dinero correspondiente bajo distintas alternativas: desde solicitar un voucher por el valor abonado del pasaje, válido para nuevas compras hacia cualquier destino y transferible a otro pasajero, o bien solicitar el reembolso del boleto.

La low cost, que ha tenido múltiples dificultades en la Patagonia, conecta en la actualidad a la provincia de Chubut desde 2019, y por el momento continuará volando a la ciudad de Puerto Madryn.

En este caso, y con dos meses de anticipación, Flybondi comunicó que estará operativo hasta el 30 de octubre inclusive en Comodoro Rivadavia.

Sin embargo, algo diferente ocurrió con la ruta Buenos Aires-Río Gallegos, cuando en mayo Flybondi canceló y suspendió todos sus vuelos de esa ruta aérea sin aviso previo, tomando por sorpresa a los pasajeros que ya habían adquirido sus boletos. En ese momento, la empresa indicó que “la ruta fue estacional”, aunque no hubo anuncio anticipando el cierre.