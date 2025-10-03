Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la madrugada del viernes 3 de octubre, los vecinos que viven en la calle Cabo 1º Lisazu del kilómetro 8, en Comodoro Rivadavia, se desesperaron por un incendio y enternecieron por un acto de valentía y amor. Un siniestro, originado por un cortocircuito en la cocina de una vivienda construida con materiales precarios como chapa y zinc, amenazó la vida de una familia.

El fuego se propagó rápidamente, envolviendo la casa en llamas y humo. Ante la desesperación, el padre de familia, sin dudarlo, se convirtió en el héroe de la jornada. Consciente del peligro que corrían sus tres hijas menores, de 3, 10 y 15 años, y su pareja, de 39 años, se abrió paso entre las llamas con su propio cuerpo. El hombre derribó parte de la estructura con el cuerpo para poner a salvo a su familia.

Según relató la pareja del ciudadano, considerado por los vecinos como “el papá héroe“, el hombre literalmente uso su propio cuerpo para derribar paredes y estructuras en llamas. Su propósito era crear una vía de escape segura para su familia. Con quemaduras leves en el hombro izquierdo, logró sacar a todos a salvo, y demostró un coraje y una determinación excepcionales.

Mientras tanto, vecinos alertados por el fuego y el humo llamaron a la Policía, quienes a su vez solicitaron la intervención de los Bomberos. Las autobombas N.º 46 y 57 llegaron rápidamente al lugar y lograron controlar el incendio, evitando que se propagara a otras viviendas.

Asimismo, una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas (SEM 107) brindó asistencia a la familia en el lugar y trasladó al padre y a la menor de 3 años al Hospital Regional, donde recibieron atención médica y se constató que se encontraban fuera de peligro.

Por otro lado, la vivienda sufrió daños considerables debido a la rápida combustión de los materiales con los que estaba construida. Sin embargo, gracias al heroísmo del padre y a la rápida respuesta de los equipos de emergencia, la tragedia no fue mayor.

Finalmente, las autoridades destacaron la importancia de contar con detectores de humo en los hogares y de tener un plan de evacuación en caso de incendio. Asimismo, resaltaron el valor del acto heroico de este padre, quien sin dudarlo arriesgó su vida para salvar a su familia.