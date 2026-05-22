Pecom ya opera en Manantiales Behr, uno de los yacimientos convencionales más importantes del país La compañía tomó formalmente posesión del yacimiento ubicado en Chubut y consolida un salto estratégico en su operación. Prevé la continuidad del desarrollo de Grimbeek, la expansión a otras zonas del piloto de El Alba Valle y la implementación de otro, en el área de Myburg del campo.

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PECOM informó que tomó formalmente posesión y comenzó a operar el yacimiento Manantiales Behr, ubicado en la provincia del Chubut, luego de que fueran cumplidas las condiciones precedentes previstas para la operación.

La incorporación de Manantiales Behr representa un paso estratégico para la compañía, consolidando un cambio de escala que posiciona a PECOM entre los principales operadores de petróleo convencional de la Argentina y refuerza su presencia como inversor y actor de relevancia en la Cuenca del Golfo San Jorge.

PECOM es una empresa multidisciplinaria de energía dedicada a la producción de petróleo y gas, y a la provisión de servicios y soluciones integradas, ingeniería y construcciones para los sectores de oil & gas, energía eléctrica y minería. Su unidad de negocios de Upstream cuenta entre sus activos la operación de los yacimientos de El Trébol-Escalante; Campamento Central-Cañadón Perdido y ahora ha adquirido el yacimiento del sur de Chubut, en Comodoro Rivadavia, que entre los tres totalizan una operación cercana a los 35.000 kbbl/día.

Manantiales Behr es uno de los yacimientos convencionales más importantes del país y un activo emblemático de la industria energética argentina. Su incorporación fortalece la estrategia de crecimiento de PECOM en el upstream, con foco en la optimización de activos maduros y el desarrollo de proyectos de recuperación terciaria (EOR).

Desde el punto de vista operativo, se concentrarán los esfuerzos en la excelencia operacional, la incorporación de tecnología y la aplicación de capacidades técnicas orientadas a maximizar la eficiencia y el factor de recobro. El plan combina perforación de nuevos pozos en sectores con potencial de desarrollo, instalación y operación de unidades modulares de inyección de polímeros (PIUs) y una intensa actividad de workovers sobre pozos existentes, orientada a optimizar su desempeño productivo y adaptarlos al esquema de recuperación terciaria.

En línea con esta estrategia, se prevé, además de la continuidad del desarrollo de Grimbeek, la expansión a otras zonas del piloto exitoso de El Alba Valle y la implementación de un proyecto piloto de EOR en el área de Myburg del campo. De esta forma, PECOM reafirma su compromiso con una gestión del activo orientada al desarrollo de reservas, maximizando su valor y extendiendo la vida útil del campo.

Con más de 70 años de trayectoria, PECOM es parte del grupo de empresas de Luis, Rosario y Pilar Perez Companc y se ha consolidado como una compañía multidisciplinaria de energía dedicada a la producción de petróleo y gas, la provisión de servicios y soluciones integradas, y el desarrollo de proyectos de ingeniería y construcciones para los sectores de oil & gas, energía eléctrica y minería.