Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una serie de tiroteos ocurridos en los barrios Ceferino Namuncurá y La Floresta de la localidad de Comodoro Rivadavia generó un ambiente de preocupación entre los vecinos, de acuerdo a lo que informó el comisario Walter Matías Cornelio. A pesar de la gravedad de los incidentes, las víctimas se han negado a realizar las denuncias correspondientes, lo que dificulta la investigación de la Policía de Chubut.

El jefe de la Comisaría Cuarta detalló que en la última semana se registraron varios episodios con armas de fuego en estas zonas. Uno de los ataques tuvo lugar en las inmediaciones de las calles Benito Lynch y Florencio Sánchez. “Efectivamente, hubo hechos de violencia en la última semana en el barrio Ceferino Namuncurá, donde se vieron involucradas armas de fuego“, afirmó el comisario.

A pesar de la intervención policial y la participación de un abogado en la investigación, la falta de colaboración por parte de las víctimas complica el esclarecimiento de los hechos. “En principio, los mismos vecinos dan aviso de que se perciben detonaciones de arma de fuego. Obviamente, después, por cuestiones de temor a represalias o alguna cuestión personal, no se identifican”, explicó Cornelio.

El comisario precisó que en el barrio Ceferino Namuncurá se registró un solo domicilio afectado, donde ya está identificado el damnificado y se llevan a cabo las diligencias de rigor. Además, en la zona alta de La Floresta también hubo un hecho de similares características hace algunos días, y se está evaluando si ambos episodios están relacionados.

Finalmente, el jefe de la dependencia policial antes mencionada, Cornelio, lamentó que las víctimas, a pesar de haber sido objeto de disparos de arma de fuego, se negaron a radicar la denuncia. Sin embargo, destacó que algunos vecinos colaboran y tienen mucha predisposición, aunque también hay quienes se niegan por temor a represalias o situaciones similares.