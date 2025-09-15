Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La fiscal federal Verónica Escribano brindó detalles sobre una importante causa de trata de personas que involucra a una organización con base en Buenos Aires y operaciones en Comodoro Rivadavia. La investigación, que se ha extendido por meses, culminó con la detención de tres personas durante allanamientos realizados el jueves 11 de septiembre.

Escribano explicó que la investigación ha tenido algunas intermitencias debido a la complejidad de la organización. “Hablamos de una organización, un grupo de personas oriundas de Buenos Aires que viajaban a Comodoro, junto con mujeres que eran víctimas de explotación sexual”, señaló la fiscal.

Según las declaraciones de las imputadas en la audiencia, esta actividad se habría estado llevando a cabo durante varios años. Escribano le manifestó a ADNSUR que continuará trabajando en el caso para determinar el alcance total de la organización y el número de víctimas involucradas.

Asimismo, detalló que se trató de tres allanamientos simultáneos en domicilios vinculados a la organización, uno de ellos en la ciudad de Buenos Aires. “Se logró la detención de tres personas y el secuestro de numerosos elementos que serán objeto de investigación, sobre todo todo lo que tiene que ver con aparatos de telefonía celular“, indicó.

Tras los operativos, el sábado por la mañana se formalizó la investigación. La jueza de garantías dispuso la prisión preventiva para dos de las imputadas, ambas oriundas de Buenos Aires. “Me interesa resaltar que cuando hablamos de preventiva estamos hablando de un plazo de detención para continuar investigando. Después veremos si se logra acreditar todos los elementos que tenemos, y luego será el juicio y la condena”, aclaró.

Por otro lado, contó que se rescataron siete mujeres. Sin embargo, la fiscal señaló que “en el delito de trata, la percepción de ser víctima o no es muy delicada y debe tenerse mucho cuidado al respecto. En este caso particular, solo hubo una mujer identificada como víctima, ella misma autopercibida como tal, sin perjuicio de que se sigue trabajando en esto”.

Además, la fiscal detalló que la modalidad era muy extraña, dado que las mujeres rotaban cada 15 días para que no hubiera permanencia. “Estamos hablando del pleno centro de la ciudad de Comodoro Rivadavia. El número de víctimas va a ir creciendo sin dudas, a medida que se disipe el temor que pueden tener con respecto a estos hechos y puedan prestarse a declarar”.

Finalmente, dijo que muchas de esas mujeres “sabían que venían a trabajar, pero la modalidad ha ido cambiando para evadir condenas, disfrazándose bajo un supuesto alquiler de un inmueble y un pago diario por el mismo. Aunque esto no deja de ser un delito”. La fiscal dijo que con el avance de la investigación se verá si el delito es de corte federal o si se trata de un delito provincial.