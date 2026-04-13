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El caso de Ángel López, un niño de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia en el marco de una investigación por presunto maltrato infantil, continúa generando conmoción en todo el país. La fiscalía investiga un posible cuadro de violencia reiterada y confirmó la presencia de múltiples traumatismos en el cuerpo del menor.

Por el hecho, permanecen detenidos la madre del niño y su pareja, imputados por el delito de homicidio agravado, mientras avanza la investigación judicial para determinar responsabilidades.

La mediática Cinthia Fernández viajó a la ciudad patagónica junto a su pareja, el abogado Roberto Castillo, quien representa a la familia paterna de Ángel López.

Cinthia Fernández junto al padre y la madrastra de Ángel.

Alli, ante la prensa, Fernández realizó declaraciones de alto impacto público, donde expresó su indignación por el caso y cuestionó duramente a los acusados. “Ángel pagó por cuestiones de género, por la condición de hombre de su papá”, sostuvo, y apuntó contra la madre biológica del niño con un mensaje cargado de indignación.

Pedido de pena de muerte y frases que generaron polémica

La mayor controversia surgió cuando la mediática planteó la necesidad de aplicar castigos extremos en este tipo de delitos.

“Para mí, en casos irreversibles como este, debería volver la pena de muerte”, expresó Fernández, generando un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación.

También sostuvo que los responsables “no deberían permanecer con vida”, en declaraciones que fueron interpretadas como un reclamo de justicia por mano dura, aunque con fuerte contenido violento.

En sus declaraciones, Fernández también mencionó el caso de Lucio Dupuy, otro hecho de gran impacto en la opinión pública argentina, para reforzar su postura sobre la necesidad de penas más severas en situaciones de violencia extrema contra menores.

“Para mí en casos irreversibles como fue el de Lucio o como es el de Ángel, en donde está más que demostrado quiénes son los asesinos, yo no los quiero en esta vida. O que la pasen muy mal adentro y que los maten adentro o que tengamos el placer de disfrutar como se mueren esas mierdas”, añadió.

Mientras tanto, la investigación por la muerte de Ángel López continúa bajo la órbita de la fiscalía, que analiza pruebas periciales y testimonios para esclarecer lo ocurrido.

El caso sigue generando una fuerte reacción social en Argentina, tanto por la gravedad de los hechos investigados como por las declaraciones públicas que rodean el expediente.