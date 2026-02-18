Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de un nuevo ciclo escolar, el Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) difundió un informe sobre el costo de la canasta básica de útiles escolares en Comodoro Rivadavia.

El relevamiento, que toma como referencia distintos listados solicitados por escuelas de la ciudad, consolidó una nómina de artículos considerados esenciales para estudiantes de nivel primario. El total asciende a $202.745, marcando un fuerte impacto en el bolsillo de las familias en la previa del ciclo lectivo 2026.

La lista incluye:

2 cuadernos tipo ABC

1 cuaderno N° 3

1 mochila

1 cartuchera completa (12 lápices de colores, 2 lápices negros, goma de borrar, regla, lapicera, borratinta, tijera, sacapuntas y plasticola)

1 carpeta de plástico

1 block de hojas de colores

1 block de hojas blancas

2 marcadores de pizarra

1 guardapolvo

Desde el Observatorio aclararon que se trata de una canasta básica estimativa y que los valores pueden variar según marcas y comercios. Sin embargo, el informe busca reflejar el piso de gasto que debe afrontar una familia para equipar a un alumno de primaria en la ciudad.

El dato se suma a otros incrementos estacionales propios del inicio escolar, en un contexto donde muchas familias deben organizar pagos, cuotas y otros gastos asociados al regreso a clases.