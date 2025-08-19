Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante tres jornadas, Comodoro Rivadavia se convirtió en el epicentro de la actividad turística, productiva, gastronómica y cultural de la Patagonia con la realización de la Expo Turismo 2025. Allí, la Municipalidad de Río Gallegos tuvo una destacada participación y recibió el reconocimiento al mejor stand del evento.

El intendente Pablo Grasso acompañó a la Secretaría de Turismo, a cargo de Mercedes Neil, en una propuesta que generó gran interés entre los visitantes y referentes del sector.

Un stand que atrajo miradas

La secretaria de Turismo valoró el galardón recibido y subrayó la importancia de la presencia institucional en estos espacios: “Es muy importante estar en la Expo Turismo de Comodoro Rivadavia porque damos a conocer todos los atractivos de Río Gallegos y mostramos cómo venimos trabajando en el área para posicionar a la ciudad”, indicó.

Neil destacó la repercusión entre el público, en ese sentido, dijo que “conocimos personas que habían estado en Río Gallegos pero no sabían de todos los atractivos que tenemos. Armamos un stand vistoso que despertó mucho interés y esperamos ver los frutos de este esfuerzo”.

La funcionaria también hizo hincapié en el valor de fortalecer el turismo regional en un escenario marcado por el cierre del aeropuerto de la capital santacruceña, y señalo: “En un momento tan complejo, nos sirve hacer fuerte el turismo de cercanía”.

Entre la oferta destacada se incluyeron Cabo Vírgenes, Laguna Azul, Punta Loyola, el sistema de reservas naturales urbanas, los 16 circuitos diseñados dentro de la ciudad y la promoción de prestadores locales.

