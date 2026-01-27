Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Al cumplirse más de una semana del femicidio de Valeria Schwab (39), hallada sin vida en el Cerro Chenque, la comunidad ciclista de Comodoro Rivadavia organiza una nueva manifestación para mantener viva la exigencia de justicia. La iniciativa busca transformar el dolor en un reclamo colectivo y pacífico por mayor seguridad vial y respeto.

La víctima, quien tenía una vida marcada por el movimiento físico y el contacto con la naturaleza, salió a caminar la noche del martes 13 y horas después fue hallada sin vida. Este hecho, que conmocionó a la sociedad, ha generado diversas manifestaciones, incluyendo una marcha multitudinaria. Ciclistas quieren asegurar que el reclamo no decaiga.

La convocatoria, autoconvocada por la comunidad biker, tiene como objetivo visibilizar el pedido de justicia por Valeria, quien era hermana de una reconocida ciclista. El lema busca reflejar la vulnerabilidad de quienes practican deportes al aire libre: “Porque salir a hacer deporte no debería ser un riesgo de vida. Tocaron a una, nos tocaron a todos“.

La rodada está programada para llevarse a cabo el jueves 29 de enero, con punto de concentración a las 20:30 horas en el Liceo Militar General Roca. La organización ha enfatizado que la movilización se llevará a cabo de manera estrictamente pacífica y ordenada, buscando un impacto positivo en la conciencia.

Para garantizar la seguridad y el orden se han establecido pautas. Estas incluyen el uso de casco y luces, el respeto estricto de todas las normas de tránsito, y la identificación visible con carteles o símbolos que hagan alusión al reclamo. Asimismo, se sugiere llevar carteles que digan “Justicia por Vale” o colocar cintas blancas en sus bicicletas.

“No hay novedad”

Mientras tanto, la familia de la víctima continúa esperando avances concretos en la investigación penal que busca a los responsables del femicidio. En diálogo con SETA TV, la hermana de Valeria, Jessica Schwab, fue consultada sobre el estado actual del caso, y fue categórica al afirmar que “Hasta ahora no hay novedades“,

Asimismo, confirmó que todavía se encuentran a la espera de información crucial: “Todavía no tenemos noticias de los avances. Nada. Está todo igual”, expresó, señalando la falta de plazos concretos o aproximaciones sobre cuándo podrían tener novedades.

Sobre las pruebas que fueron enviadas a analizar a Bariloche, indicó que aún no han recibido los datos correspondientes. Respecto a las gestiones sobre la iluminación en la zona del hallazgo, comentó que las fotos mostradas por las autoridades no es del sector donde su hermana fue atacada, sino una zona de la ruta.

Finalmente, reveló que la policía “toma la información” ciudadana, pero que la brigada de investigaciones sigue un procedimiento estricto para su chequeo. Ante la falta de progreso, la familia no descarta nuevas movilizaciones si las cuestiones judiciales no se aceleran.