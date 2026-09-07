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Un incendio voraz consumió por completo la casa donde vivía Mariela Altamirano antes de ser arrestada, en la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia. La vivienda se encuentra ubicada en Zona de Quintas y el hecho se dio a conocer después de las 23 horas.

La mujer se encuentra privada de su libertad en el marco de la investigación del asesinato de su hijo de 4 años, Ángel López, ocurrido el pasado 5 de abril. Antes del arresto, Altamirano vivía en la casa alquilada con su pareja y sus hijos.

El caso de Ángel López generó conmoción y sigue bajo investigación en Chubut.

La autopsia realizada en la primera etapa determinó que la causa de la muerte estaba relacionada con más de 20 golpes recibidos en la zona de la cabeza. Por este crimen, que provocó una profunda conmoción social, el padrastro del niño, Maicol González, también permanece detenido en prisión preventiva.

En el momento de sofocar las llamas, la casa estaba vacía porque Altamirano se encontraba en prisión preventiva en un centro penitenciario. Desde el 16 de abril, Altamirano está detenida en el Instituto Penitenciario Provincial (I.P.P.) ubicado entre Trelew y Madryn.

La casa que alquilaba Altamirano se incendió el sábado.

Según informes de los servicios de emergencia, un vehículo cercano alertó a las autoridades tras observar una densa presencia de humo. A pesar de la intervención del personal de Bomberos para sofocar a las llamas, las pérdidas materiales en el ejército fueron declaradas totales.

En el lugar se hizo presente el propietario que le alquilaba a Altamirano, y detalló que la casa estaba construida mayoritariamente con materiales de madera, un factor que aceleró drásticamente el avance del fuego.

Los vecinos unidos en el reclamo por justicia. Ángel tenía 4 años de edad. FOTO: CRISTIÁN ECHEVERRÍA/ CRÓNICA HD

Se llevó a cabo el correspondiente peritaje técnico para esclarecer las causas del accidente, confirmando que no se registraron heridos ni víctimas mortales. La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía local, mientras que efectivos de Criminalística realizaron las pericias técnicas correspondientes para determinar la causa del siniestro.