La desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), desaparecidos desde el 11 de octubre tras programar su primer viaje en pareja desde Comodoro Rivadavia hacia Camarones, se vuelve un misterio que, al parecer, es cada vez más difícil de resolver. Héctor Iturrioz, el ministro de Seguridad de Chubut generó controversia al dar a conocer su hipótesis personal más pesimista: “Mi tesitura es que se los tragó el mar”.

Han transcurrido más de treinta días desde que la pareja de jubilados desapareciera sin dejar rastro alguno en su trayecto por la costa atlántica, lo que profundizó la angustia de sus familiares. A pesar de que los protocolos establecen un máximo de quince días para los operativos de rastrillaje oficiales, el Ministerio de Seguridad ha decidido extender el operativo, mantener activos los recorridos en zonas costeras y sectores de difícil acceso, tal como confirmó el titular de la cartera, Héctor Iturrioz.

Iturrioz remarcó que la prioridad sigue siendo “localizar a la pareja, incluso si el escenario es el más trágico”. En este sentido, los equipos de búsqueda continúan trabajando intensamente utilizando cuatriciclos, vehículos 4×4 y drones, enfocando los esfuerzos en la franja costera y áreas con obstáculos naturales que dificultan el acceso de los rescatistas.

El ministro detalló la amplia colaboración en el operativo: “En estos operativos intervienen agentes de Fauna, investigadores del CONICET y personal de diferentes instituciones que aportan recursos técnicos y humanos”. Iturrioz agradeció este esfuerzo, destacando que la “coordinación interinstitucional permitió ampliar la cobertura del rastrillaje más allá de los límites habituales”.

La investigación judicial está bajo la conducción del fiscal Cristian Olazábal. Respecto al avance de las pericias, Iturrioz fue enfático al señalar la nula evidencia encontrada hasta el momento: “Indicios no hay ninguno. Hipótesis hay varias, pero no todos tenemos la misma”.

El ministro aclaró que, desde el Ministerio, su rol se limita a implementar las medidas solicitadas por la Justicia. No obstante, fue al referirse a la hipótesis más probable que sus palabras generaron revuelo: “Mi tesitura es que se los tragó el mar”, frase con la que manifestó su convicción sobre la hipótesis marina ante la ausencia de rastros.

Un elemento nuevo en la investigación es la confirmación por parte del funcionario de que un cuerpo hallado recientemente en las costas de Santa Cruz está siendo sometido a estudios para determinar si podría corresponder a alguno de los desaparecidos. Se mantiene comunicación constante con las autoridades santacruceñas para analizar cualquier hallazgo compatible.

Mientras el operativo sigue en pie, la incertidumbre persiste, ya que la pareja salió de Comodoro Rivadavia el 11 de octubre y, hasta la fecha, no existen testigos ni registros que permitan reconstruir los hechos de aquel día. La familia espera, con creciente angustia, una respuesta concreta que ponga fin a esta larga espera.