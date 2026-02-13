Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un dramático evento sacudió la tranquilidad de la zona sur de Comodoro Rivadavia la noche del jueves, cuando la presencia de una columna de humo alertó a una patrulla policial. Al investigar, los efectivos descubrieron un incendio en una construcción precaria en el fondo de una propiedad de la avenida 10 de Noviembre, donde reside una mujer de 68 años.

El autor del hecho, su propio hijo de 38 años, confesó haber iniciado las llamas con la intención de quitarse la vida, un acto precedido por mensajes de despedida enviados a sus familiares. Afortunadamente, el hombre se arrepintió a tiempo y logró salir ileso antes de la llegada de los Bomberos, quienes controlaron el fuego que causó daños materiales totales en la estructura afectada.

El episodio, que tuvo lugar alrededor de las 22:45 horas en el barrio Quirno Costa, puso de manifiesto la gravedad de una crisis personal que escaló hasta un acto de destrucción en el entorno familiar. La intervención policial fue crucial, ya que fue el patrullaje de rutina el que detectó la columna de humo en la intersección con Dr. Federicci, lo que permitió una respuesta inmediata de los servicios de emergencia.

Una vez en el lugar, los bomberos se enfocaron en contener el foco ígneo para evitar que las llamas alcanzaran la vivienda principal, logrando sofocar el incendio y confirmando que solo hubo pérdidas materiales. La posterior entrevista con la propietaria, una mujer de 68 años, reveló el factor detrás del siniestro: su hijo le había enviado mensajes de despedida, generando la fundada sospecha de un intento de suicidio.

El propio involucrado, cuya identidad se mantiene bajo reserva por cuestiones procesales, reconoció ante los uniformados haber iniciado el fuego con fines suicidas. Sin embargo, la nota destaca un giro crucial: el hombre “casi no la cuenta” debido a su arrepentimiento y a su salida oportuna del área de peligro antes de que el fuego se intensificara.

La causa quedó bajo la órbita de la Comisaría Cuarta de la capital nacional del petróleo, que inició las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes. Fuentes policiales han señalado que el hombre involucrado atraviesa problemas de adicciones. Este contexto es relevante, ya que el implicado manifestó ante las autoridades su voluntad explícita de internarse para comenzar un tratamiento de rehabilitación, un paso que podría ser considerado en el marco de la investigación penal.

El incidente reabre la discusión sobre la necesidad de redes de contención efectivas para personas que enfrentan crisis de salud mental y adicción en la ciudad comodorense, mientras las autoridades continúan procesando el expediente por el daño causado a la propiedad de la adulta mayor. Afortunadamente no hubo lesionados.