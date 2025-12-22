Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia otorgó el beneficio de la probation y homologó acuerdos de reparación económica a seis personas que iban a enfrentar un juicio oral y público por delitos relacionados con estupefacientes en Sarmiento.

Los individuos, detenidos a fines de 2022, enfrentaban inicialmente cargos por comercio de estupefacientes, pero la Fiscalía Federal consideró insuficiente la evidencia para sostener esa imputación, lo que permitió una solución alternativa que incluye el pago de sumas de dinero al Hospital Regional y el cumplimiento de reglas de conducta.

La resolución del Tribunal se basó en una recalificación jurídica de las conductas atribuidas, pasando de comercio a tenencia simple o confabulación en algunos casos, al considerar que las pruebas recabadas no eran suficientes para sostener una condena por venta organizada en un debate oral.

Se determinó que el grupo se trataba de consumidores de poca entidad y no de vendedores estructurados. En los allanamientos realizados tras una denuncia anónima en noviembre de 2022, se incautaron 114 semillas de cannabis sativa, casi cuarenta gramos de marihuana y poco más de doce gramos de cocaína.

Los acuerdos de reparación económica varían entre los imputados. Uno de los acusados, imputado por confabulación, abonará 350 mil pesos en cuatro cuotas mensuales al nosocomio, además de comprometerse a presentarse bimestralmente, no cometer nuevos delitos, abstenerse de portar armas y de consumir estupefacientes.

Otros tres imputados por tenencia simple acordaron pagos de 200 mil pesos cada uno, mientras que un quinto acusado abonará 350 mil pesos. Solo resta concretar la audiencia de reparación para un sexto implicado, quien ya aceptó depositar 800 mil pesos en cuatro cuotas.

El juez fundamentó la decisión en la necesidad de aplicar una intervención proporcional y mínima del sistema penal, evitando debates innecesarios en supuestos de escasa entidad o lesividad. Según el magistrado, la respuesta restaurativa propuesta resulta adecuada frente a la entidad de las conductas finalmente atribuidas por el Ministerio Público Fiscal.