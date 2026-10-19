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Un hombre se subió al techo del Hotel Austral de la zona céntrica de la localidad de Comodoro Rivadavia y manifestó que tenía intención de arrojarse al vacío, lo que activó un operativo de emergencia este lunes 19 de octubre por la mañana. Tras aproximadamente dos horas de negociación, el personal policial logró que desistiera de su decisión y descendiera.

La situación se registró cerca de las 10 horas, en una zona que se encuentra próxima a la Municipalidad y generó tensión en los vecinos de la zona, quienes se acercaron al sitio para seguir en vivo el caso. Al lugar acudieron efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal de Tránsito para intervenir y resguardar el área.

El hombre se subió al techo del Hotel Austral de la localidad de Comodoro Rivadavia.

Como parte del procedimiento, se interrumpió la circulación sobre la avenida Rivadavia, entre Güemes y Moreno. El perímetro y la restricción de circulación forman parte del protocolo, ya que la presencia de curiosos pueden aumentar el nerviosismo de la persona involucrada. Las autoridades habían solicitado a las personas evitar ese tramo y utilizar calles alternativas.

“Tuvo un conflicto familiar”

El comisario Andrés Ávila, segundo jefe de la Unidad Regional de Policía de la localidad comodorense, comentó a los medios locales: “Tuvimos una situación con una persona que había subido a la azotea, fue abordado por los negociadores y, tras dos horas de diálogo se lo pudo persuadir para que desistiera de su actitud”.

Asimismo, dio a conocer que el equipo de negociadores estuvo encabezado por el subcomisario Damián Tranma. Los profesionales lograron mantener un diálogo fluido con el hombre, quien habría tomado la decisión por un conflicto familiar.

Andrés Ávila, segundo jefe de la Unidad Regional de Policía de Comodoro Rivadavia.

Durante la conversación, acordaron que bajaría de la azotea cuando llegara su pareja. En el lugar también estaban su madre y una tía, que acompañaron el desarrollo del operativo con mucha atención en los movimientos del ciudadano.

Se trata de un hombre que es oriundo de Comodoro Rivadavia y que no se hospedaba en el hotel. De acuerdo con la información proporcionada, habría ingresado al edificio sin ser advertido por el personal de seguridad ni de maestranza.

Una vez que el hombre descendió de la azotea, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal y comenzó a recibir asistencia médica. Se encontraba lúcido y tranquilo, sin signos visibles de estar bajo los efectos de alguna sustancia.