Un trágico inicio de año se vivió en la localidad de Comodoro Rivadavia, donde un incendio de grandes proporciones se cobró la vida de un residente de la zona sur. El siniestro se registró alrededor de las 04:20 horas de este jueves 1 de enero de 2026, en una casa ubicada en la esquina de las calles Los Damascos y Sarmiento.

El aviso del incidente ingresó al Centro de Monitoreo tras múltiples llamados de vecinos que alertaban sobre una casa completamente envuelta en llamas. Inmediatamente, personal policial y servicios de emergencia fueron despachados al lugar.

Al arribar al sitio, los efectivos confirmaron la magnitud del foco ígneo y solicitaron la intervención urgente de los Bomberos Voluntarios. Durante las arduas tareas de extinción del fuego, los rescatistas encontraron en el interior del domicilio a una persona fallecida como consecuencia directa de las llamas.

Familiares de la víctima, que confirmaron que el hombre vivía solo en el lugar, identificaron al fallecido como Federico Faccendini, de 46 años.

En el lugar, una vecina aportó un testimonio clave a las autoridades: relató que, momentos antes de que el fuego se desatara, había visto a Faccendini manipulando fuego dentro de una batea de basura utilizando un encendedor (mechero). Posteriormente, la víctima ingresó al inmueble, lo que sugiere una posible conexión entre esta acción y el origen del siniestro.

Personal de emergencias médicas constató el deceso en el lugar. El Ministerio Público Fiscal tomó intervención de inmediato, ordenando el traslado del cuerpo a la morgue judicial. Además, se dispuso la realización de una inspección ocular exhaustiva con peritos especializados en incendios para determinar con precisión las causas que originaron el fuego.

Finalmente, la vivienda en cuestión quedó bajo consigna policial a la espera de las diligencias judiciales correspondientes para esclarecer la mecánica exacta del trágico desenlace.