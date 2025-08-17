Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la mañana del sábado, personal de la División Policial de Investigaciones (DPI) llevó a cabo un allanamiento en una vivienda del barrio Stella Maris de la localidad de Comodoro Rivadavia, autorizado por el juez penal de turno, en el marco de una investigación por violencia familiar y amenazas con arma de fuego.

El procedimiento se originó a partir de una denuncia radicada el pasado 13 de agosto, donde se acusaba a un joven de 24 años de amenazar a un familiar con un arma. Tras la intervención de la Fiscalía, se ordenaron distintas tareas de investigación que derivaron en la solicitud del allanamiento.

Durante el registro domiciliario, los efectivos lograron identificar al joven de 24 años, señalado como principal investigado en la causa. Además, hallaron y secuestraron un arma de fuego de fabricación casera, comúnmente conocida como “tumbera“, del tipo escopeta.

La presencia de este tipo de armas preocupa especialmente a las autoridades debido a su potencial letalidad, a pesar de su fabricación rudimentaria. El elemento fue puesto bajo resguardo a disposición de la Justicia. Fuentes judiciales confirmaron que los resultados del procedimiento fueron informados a la Fiscalía, quien continúa con la investigación del caso.