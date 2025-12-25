Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La investigación por el crimen de Nelson Ortiz, empleado del Correo Argentino y arquero de la categoría Senior del Club Próspero Palazzo, quien fue apuñalado el 5 de diciembre, avanza en la Justicia con el procesamiento de su compañero de trabajo, Tomás Eloy Cárdenas Vilches. Este martes se concretó la audiencia de ampliación de la imputación, donde el Ministerio Público Fiscal (MPF) consiguió un cambio fundamental en la causa.

El fiscal del caso, Julio Puentes, acompañado por el funcionario Franco Tavano, solicitó la ampliación del objeto procesal y el mantenimiento de la prisión preventiva que pesa sobre el imputado por el término de tres meses. El defensor público Gustavo Oyarzun no se opuso a la ampliación ni a la prórroga de la medida de coerción, aunque manifestó no coincidir con algunos argumentos esgrimidos por la fiscalía.

El juez penal Alejandro Soñis resolvió hacer lugar al cambio de la carátula, que pasó formalmente de tentativa de homicidio a homicidio, tras el posterior fallecimiento de la víctima. Asimismo, el magistrado mantuvo la prisión preventiva de Cárdenas Vilches por tres meses.

El MPF detalló que cerca de las 20:30 horas, Ortiz concurrió acompañado de una persona, a bordo de un vehículo Fiat Cronos, al domicilio del acusado. Ortiz se bajó del vehículo y se dirigió hacia Cárdenas Vilches, quien se encontraba fuera de la vivienda portando un cuchillo carnicero. El fiscal señaló que Cárdenas Vilches “le asestó una puñalada en el cuello a Ortiz con claras intenciones de darle muerte”.

El desenlace trágico se confirmó luego de que fuera la propia madre del imputado quien llamara a la Policía. Al arribo de las fuerzas de seguridad, Cárdenas Vilches confesó el hecho ante los oficiales: “Fui yo, me la mandé“. Ortiz fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde finalmente falleció a causa de la grave herida recibida.