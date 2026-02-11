Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La familia de Valeria Schwab, la mujer víctima de femicidio en Comodoro Rivadavia, manifestó su profunda incredulidad ante la versión oficial que sugiere que un solo hombre fue el responsable del crimen. Jessica, la hermana, exigió públicamente que la justicia no se conforme con una sola línea de investigación, asegurando que la verdad aún está por revelarse.

En declaraciones que reflejan un dolor profundo y una firmeza inquebrantable, cuestionó la suficiencia de las pruebas presentadas hasta ahora: “dijeron que un ADN alcanza para explicar todo, que fue una sola persona, con esto la historia se cierra pero yo te conocí y desde ese lugar no puedo creer que una sola persona haya podido hacerlo sola”.

El núcleo de la incredulidad familiar reside en el carácter de Valeria, a quien describen como una mujer fuerte y decidida. Jessica insiste en que el perfil de su hermana no concuerda con el de alguien que pudo ser sometida por una sola persona: “yo sé quién eras, sé la fuerza que tenías, sé cómo te parabas en la vida y por eso esto no me cierra, no hablo desde la bronca, hablo desde el corazón desde el amor desde la certeza que vos no eras frágil, de que no te dejabas”.

Ante la presión por cerrar el caso con una única versión, Jessica reafirma su compromiso inquebrantable con su hermana: “por eso aunque hoy quieran que aceptemos una sola versión yo adelante con mis convicciones voy a seguir preguntando, voy a seguir pidiendo porque la verdad no se apura y la justicia no debería conformarse“.

Con un mensaje cargado de amor y promesa, la hermana concluyó su emotivo reclamo: “tu fuerza no se fue con vos, vive en mí, me empuja, me sostiene, no me voy a callar, voy a seguir luchando, quedate tranquila hermana. Voy a ir hasta donde tenga que ir por vos, porque te amo y porque te debo la verdad. Si me escuchas quiero que sepas que nunca te voy a soltar“.