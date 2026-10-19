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Un Ford Ka negro quedó destruido por un incendio frente a la Escuela Nº 155, sobre la avenida Chile, en la localidad de Comodoro Rivadavia. El hecho ocurrió este lunes 19 de octubre, cerca de las 10:20, informaron medios locales.

La conductora, de 27 años, circulaba por la zona cuando notó que salía una columna de humo del capot. Según informó la Seccional Quinta, detuvo el auto y logró salir a tiempo del rodado. Poco después, las llamas comenzaron a extenderse y consumieron el vehículo.

Personal de Bomberos del Destacamento Nº 1 acudió al lugar con una dotación a cargo del sargento Pablo Figueroa y logró apagar el fuego. El incendio provocó importantes daños materiales, pero afortunadamente no dejó personas heridas. La conductora se encontraba en buen estado y no fue necesario que sea trasladada al centro de salud de la localidad.