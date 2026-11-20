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Un camión que transportaba ladrillos perdió parte de la carga este viernes al mediodía mientras circulaba por una rotonda del kilómetro 5 de Comodoro Rivadavia. Los materiales quedaron sobre distintos sectores de la calzada y fue necesario ordenar el tránsito mientras se despejaba el lugar.

El episodio ocurrió cerca de las 12:35 en la intersección de la avenida José Ingenieros y la Ruta Provincial N° 1. El Centro de Monitoreo dio aviso a la Policía por la presencia de ladrillos sobre la vía pública.

Al llegar, los efectivos identificaron al conductor de un camión Volvo NL12, perteneciente a una empresa del kilómetro 8. El hombre explicó que parte de la carga se había desprendido al atravesar la curva de la rotonda y atribuyó el incidente a la rotura de las fajas que la sujetaban.

Personal de Tránsito Municipal colaboró con la regulación vehicular durante el procedimiento. Según el informe de la Comisaría del Distrito General Mosconi, no hubo personas lesionadas y la documentación del rodado estaba en regla.