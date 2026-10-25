Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un ciclista de 58 años fue trasladado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia luego de chocar con una camioneta Fiat Toro en la intersección de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Roca. El siniestro ocurrió cerca de las 13:15 de este sábado.

Los efectivos de la Comisaría Tercera llegaron tras un aviso del Centro de Monitoreo. Al arribar, encontraron que tanto la bicicleta como la camioneta habían sido desplazadas del lugar del impacto.

La conductora de la Toro declaró que circulaba por avenida Roca y cruzó con el semáforo en verde cuando chocó con el ciclista. Según su versión, el hombre avanzaba por Hipólito Yrigoyen de sur a norte e intentaba incorporarse a Roca. La Fiscalía dispuso que la División Policial de Investigaciones intervenga para establecer las circunstancias del hecho.

Asimismo, una ambulancia asistió al ciclista y un médico ordenó su traslado al hospital. El parte policial indicó que estaba estable, aunque no respondía cuando los efectivos le hablaban. También consignó que llevaba puesto un casco.

Criminalística fotografió la escena y realizó las pericias. La bicicleta, una Expert gris con franjas rojas, tenía deformada la cubierta delantera. La Policía secuestró preventivamente ambos vehículos y tomó los datos de un testigo. Además, constató que hay cámaras de seguridad en la zona que podrían aportar información.

Finalmente, la conductora dio negativo en el test de alcoholemia. La investigación continuará con el análisis de las pruebas y los testimonios para reconstruir cómo se produjo la colisión.