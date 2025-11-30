Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un operativo policial desplegado por la Comisaría Tercera se activó en la noche del viernes, cerca de las 23:30 horas, tras recibir la alerta de un empleado de seguridad sobre un intento de intrusión en una de las empresas situadas en la avenida Hipólito Yrigoyen de la localidad de Comodoro Rivadavia.

El individuo, al verse descubierto, huyó corriendo hacia una segunda firma en el mismo sector, donde volvió a intentar acceder sin permiso. En este segundo intento, sus movimientos fueron detectados gracias a la reacción de los perros del establecimiento, antes de que el sujeto se dirigiera hacia el cerro lindante.

Ante la situación de violación de domicilio y daños, una comitiva policial se dirigió rápidamente al lugar para iniciar un rastrillaje nocturno en la compleja zona de cerros detrás de ambas compañías, de acuerdo a lo informado a través del portal ADNSUR.

Tras varios minutos de búsqueda en el terreno irregular, los agentes lograron localizar al hombre escondido entre la vegetación, procediendo a su inmediata captura y traslado a la dependencia policial, a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes.

Durante la inspección ocular, el personal policial constató daños en el cerco perimetral de una de las empresas. Como elemento probatorio clave, la división de Policía Científica secuestró una pinza tipo alicate que se encontraba colgada del alambrado, presuntamente utilizada para forzar el acceso.

El operativo fue destacado por la rápida coordinación entre las empresas de seguridad privada y la Policía del Chubut, lo que facilitó la captura en un entorno geográfico difícil.