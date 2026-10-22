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El choque ocurrió alrededor de las 16:10 de este miércoles en el cruce de las calles La Razón y Alfredo Palacios, en el barrio Pueyrredón de Comodoro Rivadavia. En ese momento, un hombre de 73 años circulaba en bicicleta por Alfredo Palacios, en sentido norte-sur, mientras que un Peugeot 2008 avanzaba por La Razón de oeste a este.

Por motivos que todavía se investigan, ambos vehículos colisionaron al llegar a la intersección. Tras el impacto, el ciclista sufrió una herida cortante en la frente y perdió una cantidad importante de sangre.

Ante la situación, se pidió la intervención del servicio de emergencias 107. El personal sanitario asistió al hombre en el lugar y dispuso su traslado en ambulancia al Hospital Regional para que recibiera atención médica.

En paralelo, personal de Tránsito realizó un test de alcoholemia al conductor del Peugeot. La prueba dio resultado negativo: 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

Finalmente, se conoció que la fiscal de turno ordenó el secuestro judicial del auto y de la bicicleta. También intervino personal de Criminalística, que realizó las diligencias correspondientes para reunir elementos sobre el choque y avanzar en la investigación.