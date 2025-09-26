Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una noche de violencia sacudió al barrio 30 de Octubre, conocido como “Las 1008”, en la localidad de Comodoro Rivadavia. Un joven fue brutalmente apuñalado y hallado gravemente herido en plena vía pública. El hecho ocurrió en la madrugada del jueves 25 de septiembre alrededor de las 2:30 horas y generó una fuerte conmoción en la comunidad, además de poner en alerta a las fuerzas policiales.

Según datos recabados, el hallazgo se produjo gracias a la denuncia de un vecino que encontró al joven tendido en la calle, con heridas provocadas por un arma blanca. De inmediato, personal de la Comisaría Quinta recibió el llamado de emergencia y envió efectivos al lugar, donde se constató la gravedad de las lesiones. El segundo jefe de la Unidad Regional, Raúl Jones, detalló que el herido fue trasladado rápidamente en ambulancia al Hospital Regional para recibir atención médica urgente.

Asimismo, surgió que el joven fue intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de las puñaladas y permanece internado en terapia intensiva. “Estamos ante un caso delicado; el paciente está estable pero con pronóstico reservado”, explicó Jones, quien además señaló que todavía no se han determinado las causas exactas del ataque ni la naturaleza precisa del arma utilizada.

Uno de los elementos que complica la investigación es el estado de intoxicación por alcohol en que se encontraba la víctima al momento de ser encontrada, según informaron las autoridades. Sin embargo, este dato no brinda claridad sobre el motivo del ataque ni sobre la identidad del agresor o agresores. La policía también resaltó que el joven tiene antecedentes penales, aunque se trata de faltas menores que no parecen estar vinculadas directamente con este hecho de violencia.

Con el fin de avanzar en la causa, la Brigada de Investigaciones, junto con el personal de la Seccional Quinta, trabaja en la recolección de pruebas, incluyendo el análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona. Además, se busca la colaboración de posibles testigos presenciales. No obstante, uno de los grandes desafíos es la resistencia de los vecinos a brindar información, motivada por el temor a represalias.

“La falta de denuncias y el silencio en el barrio dificultan enormemente nuestra labor, pero confiamos en que la comunidad pueda superar el miedo y colaborar con datos fundamentales para esclarecer este grave incidente”, afirmó Jones. El miedo de la sociedad a la hora de denunciar estos casos es común. Las autoridades han comentado sobre lo complicado de avanzar en las investigaciones sin tener información sobre los hechos.

De acuerdo con las últimas informaciones obtenidas, el joven habría sido operado este viernes por la mañana y, aunque continúa en terapia intensiva, “podría zafar” de un desenlace fatal, agregaron fuentes hospitalarias que fueron indagadas por ADNSUR. El joven pemanece monitoreado de cerca por parte de los profesionales de salud. Este episodio violento refleja la compleja realidad que enfrenta el barrio “Las 1008”, marcado por dificultades sociales y el temor que limita la colaboración con las autoridades.