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Un móvil oficial de la Policía de Santa Cruz protagonizó este viernes al mediodía un accidente de tránsito en la ciudad de Comodoro Rivadavia, mientras se dirigía hacia Trelew para participar de una capacitación. El siniestro ocurrió en una transitada intersección de la zona norte de la ciudad chubutense y movilizó a efectivos policiales y personal de Criminalística, aunque, afortunadamente, no dejó personas lesionadas.

El episodio se registró alrededor de las 13:15 en la esquina de la avenida Del Libertador y la calle Golfo San Jorge. Tras recibir un llamado de alerta, efectivos de la Comisaría Distrito Mosconi acudieron al lugar y constataron que el choque había involucrado a un automóvil Toyota Corolla y una camioneta Ford F-100 perteneciente a la Policía de la Provincia de Santa Cruz.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el vehículo oficial era conducido por un sargento que presta servicios en la Sección Canes y Antinarcóticos de la fuerza santacruceña. El efectivo integraba una comisión que viajaba hacia la ciudad de Trelew para participar de una instancia de capacitación vinculada a sus funciones.

Por causas que ahora son materia de investigación, la camioneta policial y el automóvil particular colisionaron en una de las esquinas de mayor circulación vehicular de ese sector de Comodoro Rivadavia. A pesar del impacto y de los daños materiales sufridos por ambos rodados, ninguno de los ocupantes resultó con heridas, por lo que no fue necesaria la intervención de servicios de emergencia para realizar traslados al hospital.

Uno de los primeros procedimientos realizados por el personal interviniente fue la verificación de la documentación de ambos vehículos. Según informaron fuentes policiales, tanto el Toyota Corolla conducido por un hombre de 27 años como el móvil oficial de la Policía de Santa Cruz contaban con toda la documentación obligatoria en regla para circular.

Asimismo, se practicaron los correspondientes controles de alcoholemia a ambos conductores. Los resultados fueron negativos en los dos casos, registrándose 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre, descartándose así la ingesta de bebidas alcohólicas como un factor determinante en el siniestro.

Con la situación bajo control y sin personas lesionadas, especialistas de Criminalística realizaron las pericias técnicas y el relevamiento fotográfico de la escena. El objetivo de estas actuaciones es reconstruir con precisión la dinámica del choque y establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.

Estas tareas forman parte del procedimiento habitual en este tipo de hechos y permitirán a las autoridades determinar responsabilidades, en caso de corresponder, una vez finalizado el análisis de las pruebas recolectadas.

A diferencia de otros accidentes ocurridos en sectores de intensa circulación, el choque no obligó a interrumpir el tránsito vehicular. Los rodados fueron retirados sin mayores complicaciones y la circulación pudo mantenerse con normalidad mientras se desarrollaban las actuaciones policiales.