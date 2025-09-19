Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un trágico accidente sacudió a la comunidad de la localidad de Comodoro Rivadavia. El hecho se cobró la vida de Facundo Antieco, un hombre de 66 años que se encontraba en situación de calle. Antieco fue atropellado por un taxi en la intersección de la avenida Estados Unidos y la calle La Cautiva, en el barrio Ceferino Namuncurá, y falleció horas después en el Hospital Regional debido a la gravedad de sus heridas.

La situación, que causó conmoción en los vecinos, ocurrió alrededor de las 20:00 horas del pasado miércoles 17 de septiembre, cuando un Toyota Etios, conducido por un hombre de 70 años, embistió a Antieco mientras este cruzaba la avenida fuera de la senda peatonal habilitada. El impacto le provocó a la víctima graves lesiones, principalmente en la cabeza, dejándolo semiinconsciente en el lugar.

Intervención policial en el accidente.

Una ambulancia del servicio 107 trasladó rápidamente a la víctima a las instalaciones del centro de salud local, donde se le diagnosticó fractura de mandíbula y múltiples contusiones en la cabeza. A pesar de los esfuerzos médicos, Antieco falleció en la madrugada del jueves. Asimismo, se conoció que el conductor del taxi se sometió a un test de alcoholemia, que terminó arrojando resultado negativo. El vehículo fue secuestrado por orden de la fiscalía y quedó resguardado en la Comisaría Cuarta.

Por otro lado, las autoridades policiales señalaron la dificultad para establecer fehacientemente la identidad del peatón, ya que no portaba documentación y sus datos fueron aportados por un amigo. Ante esta situación, la fiscal Florencia Parra ordenó que Criminalística tome las huellas dactilares del fallecido para confirmar su identidad. Además, se dispuso el traslado del cuerpo a la morgue para la emisión oficial del certificado de defunción.

Finalmente, fuentes de la Policía de Chubut dieron a conocer que el conductor del taxi permanece a disposición de las autoridades mientras se investigan las circunstancias del accidente. La falta de cámaras de seguridad en la zona dificulta la reconstrucción precisa de lo sucedido. Este es el segunda accidente que acaba con la vida de una persona en la capital nacional del petróleo. La situación preocupa a las sociedad y las autoridades recomendaron tener precaución a la hora de conducir.