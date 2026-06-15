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Momentos de sorpresa y preocupación se vivieron este lunes en el interior de un hipermercado de Comodoro Rivadavia, ubicado en el barrio Pueyrredón, al sur de la ciudad. Lo que parecía una jornada habitual de compras derivó en un impactante incidente cuando una camioneta exhibida dentro del establecimiento fue puesta en funcionamiento, se desplazó sin control y terminó incrustada contra las vidrieras de una óptica.

Según testimonios de quienes presenciaron la escena y registros que rápidamente se difundieron en redes sociales, el vehículo formaba parte de una muestra promocional instalada en el predio. Por motivos que todavía son materia de investigación, la unidad fue encendida y comenzó a avanzar dentro del salón comercial.

Aparentemente, el rodado se desplazó al no contar con las medidas de inmovilización adecuadas o por encontrarse con una marcha colocada. Su recorrido finalizó al impactar violentamente contra el frente vidriado del local ubicado en la galería interna del hipermercado.

De acuerdo con lo publicado por el portal ADNSUR, el desplazamiento de la camioneta y el fuerte ruido provocado por la rotura de los cristales generaron escenas de tensión entre clientes y empleados, ya que el hecho ocurrió en uno de los sectores de mayor circulación peatonal.

Pese a la gravedad de la situación, no se reportaron personas lesionadas. Los daños se concentraron en la estructura de la óptica afectada y en la parte delantera del vehículo involucrado.

El episodio volvió a poner en discusión las medidas de seguridad aplicadas en este tipo de exhibiciones dentro de espacios cerrados. Entre los cuestionamientos surgió la necesidad de reforzar los protocolos preventivos para evitar situaciones similares, especialmente en ámbitos donde suele requerirse que las unidades permanezcan sin batería, sin combustible o con sistemas de bloqueo mecánico.