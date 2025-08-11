Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una misa en la capilla Nuestra Señora de Lourdes, en el barrio Quirno Costa de Comodoro Rivadavia, terminó en emergencia cuando una fuga de gas provocó la intoxicación de varias personas, entre ellas el sacerdote que oficiaba la ceremonia.

Según informó Diario Jornada, el episodio ocurrió pasado el mediodía del domingo. El jefe de Bomberos, José Ayamilla, detalló que recibieron un llamado de alerta por personas descompensadas dentro de la iglesia. Al llegar, encontraron a varios fieles afectados, algunos en la vereda, y procedieron a evacuar el edificio para su ventilación.

Entre los asistidos se encontraban una niña, un monaguillo y el sacerdote Fernando Franco. El personal sanitario del servicio 107 y de la empresa Delta atendió a los afectados, mientras que otros fueron trasladados en vehículos particulares.

Las primeras pericias indicaron que uno de los caños de salida de monóxido de carbono de la caldera se habría caído y obstruido, provocando que el gas se filtrara hacia el interior del templo.

“Felizmente pudimos realizar la ventilación y evacuación de la iglesia. Trabajamos en conjunto para asistir a todos los que estaban descompensados”, declaró Ayamilla.

En el operativo participaron Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil, efectivos policiales y equipos de salud. La situación fue controlada y la intervención finalizó sin víctimas fatales, aunque con varios intoxicados que debieron recibir atención médica.