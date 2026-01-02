Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una discusión de pareja durante los festejos extendidos de Año Nuevo culminó en un violento episodio que dejó a un hombre apuñalado en la zona sur de Comodoro Rivadavia. El hecho se registró cerca de las 18:30 horas del día 1 de enero, en una vivienda situada en la intersección de las calles Patagonia y 12 de Octubre, en las cercanías del barrio Jorge Newbery, mientras la pareja se encontraba disfrutando de una sobremesa tras las celebraciones.

Fuentes policiales informaron que, en el contexto de la reunión familiar y social, ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas. Fue durante este estado que se habría iniciado una discusión que fue escalando en intensidad hasta derivar en el ataque físico con un cuchillo.

El personal de la Comisaría Cuarta fue alertado sobre la situación a través de un llamado recibido desde otra dependencia policial. Al llegar al domicilio, los efectivos encontraron a la víctima, identificada por las iniciales H. A., consciente, pero con una herida visible en el abdomen.

Según el testimonio brindado por el damnificado a los agentes, la agresión fue perpetrada por su pareja, identificada con las iniciales C. U., quien se retiró del domicilio inmediatamente después de haber infligido la herida. Un testigo presente en el lugar declaró a los oficiales que la mujer se fue llevándose consigo el arma blanca que había sido utilizada en el ataque, según reportó el medio Crónica.

El personal de salud llegó rápidamente al lugar para asistir al herido en primera instancia. Posteriormente, H. A. fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde recibió atención médica especializada y quedó internado en observación para que los profesionales pudieran evaluar la evolución de la lesión abdominal. Afortunadamente, el parte médico indica que la víctima no presenta riesgo de vida.

En el sitio del suceso, personal de la Policía Científica llevó a cabo los peritajes correspondientes y el levantamiento de todas las pruebas necesarias para la investigación. En paralelo, la División Policial de Investigaciones ha iniciado las tareas de localización de la agresora, mientras que el Ministerio Público Fiscal ha tomado intervención activa en el caso para impulsar las actuaciones judicial por el delito de lesiones.