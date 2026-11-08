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Una mujer de 29 años volcó este domingo con su vehículo debajo del puente de Kilómetro 4, en la localidad de Comodoro Rivadavia. El siniestro ocurrió en cercanías de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la conductora fue trasladada de manera preventiva al Hospital Alvear.

La mujer fue encontrada consciente y orientada cuando la asistieron. Manifestó dolencias en la cabeza, aunque no presentaba lesiones visibles.

Luego del vuelco, le realizaron un test de alcoholemia que arrojó 1,25 gramos de alcohol por litro de sangre. En la ciudad comodorense rige la ordenanza de alcohol cero al volante, que prohíbe conducir después de consumir bebidas alcohólicas.

Las circunstancias en las que la conductora perdió el control del vehículo son materia de investigación.