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Las redes sociales se hicieron eco de un pedido de ayuda por una persona que fue encontrada en estado de desorientación en un histórico barrio costero y pesquero de la provincia de Chubut, ubicado a 18 kilómetros al noreste del centro de Comodoro Rivadavia.

“Si alguien la conoce que se comunique“, escribió Naty Rivera en grupos de Facebook en conjunto con un flyer con la imagen de una mujer que se encontraba sentada en un banco de tronco y con una bolsa de tela en las manos. Con la miraba desorientada y desconfiada.

El flyer publicado para buscar allegados a la mujer.

Según indicó la usuaria, se trata de una vecina que dijo llamarse Patricia y tener 48 años de edad. La hallaron en Caleta Córdova y piden ayuda para dar con los familiares o, en consecuencia, personas que la conozcan y la ayuden a regresar a su hogar.

La mujer fue entrevistada por vecinos de la zona y comentó que estaba esperando el colectivo para irse a la localidad de Río Gallegos. En caso e reconocerla o saber algo de ella se solicita que se comuniquen con el usuario de Facebook llamado Naty Rivera.