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Una mujer de 35 años fue detenida este sábado por la madrugada luego de agredir a otra mujer en el interior de una cervecería de Comodoro Rivadavia. El ataque ocurrió en el barrio Industrial y dejó como saldo a una joven de 31 años con lesiones en el rostro y daños en varias piezas dentales.

El episodio se registró alrededor de las 4:00 en un local ubicado sobre la calle Pedro Pablo Ortega. Personal policial que cumplía funciones adicionales en el establecimiento alertó a la Comisaría Tercera sobre una pelea entre dos mujeres.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a la víctima, identificada por sus iniciales como E.A.D., quien relató que se encontraba compartiendo un momento con su grupo de amigas cuando se acercó otra mujer a la que conocía, identificada como A.F.C., de 35 años.

Según el relato de la joven, la mujer la atacó sin mediar palabra y le propinó un fuerte cabezazo en el rostro.

La agresión y la detención

Como consecuencia del golpe, la víctima perdió una pieza dental y sufrió el aflojamiento de otras dos. Además, presentaba un traumatismo, contusión e inflamación en la zona facial.

Tras el señalamiento de la joven, los efectivos procedieron a la aprehensión de la presunta agresora, quien había sido retirada del interior del local por personal de seguridad privada.

En el lugar, la Policía también tomó declaración testimonial a una empleada de seguridad que habría presenciado directamente el ataque.

Intervención judicial

En la causa intervino el Ministerio Público Fiscal y la Oficina Judicial, que dispusieron que la mujer permaneciera detenida hasta la audiencia de control de detención, cuya fecha y horario estaban pendientes de confirmación.

Debido a cuestiones relacionadas con la disponibilidad de alojamiento para mujeres, la aprehendida fue trasladada a la Comisaría de Rada Tilly, donde quedó alojada a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes.