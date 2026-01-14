Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ante la conmoción por el crimen de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia, familiares convocaron a una marcha para pedir justicia por lo que consideran un femicidio. El encuentro se realizará este miércoles 14 de enero a las 18 horas en la plaza de la Escuela 83. La convocatoria se enmarca en la consigna “Vivas nos queremos“, con el objetivo de visibilizar la violencia y exigir justicia, ante un profundo dolor y un clamor por esclarecimiento.

Quienes conocían a la víctima, oriunda del barrio Kilómetro 3, coinciden en describirla como una persona sana, sociable y muy querida. “Era una chica muy buena, con muchos amigos, de una buena familia. No tenía problemas con nadie“, expresó su hermana Jessica. Valeria se desempeñaba como trabajadora petrolera y mantenía una rutina activa, combinando su vida laboral con el entrenamiento físico y su gusto por las actividades al aire libre.

A través de sus redes sociales, Valeria se presentaba de manera cercana y auténtica. Era creadora de contenido y se dedicaba a la venta de artículos de perfumería a través de plataformas digitales, actividades que complementaban su vida cotidiana y su círculo de amistades, muchas de ellas vinculadas al ámbito deportivo de la localidad comodorense. Estaba en pareja, no tenía hijos, pero apreciaba profundamente a un sobrino.