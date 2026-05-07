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Divididos en tres zonas, doce equipos de distintas localidades de Santa Cruz y Chile darán comienzo este viernes 8 de mayo a la primera fecha de la categoría femenina Sub 16 de la Liga Sur de Vóley.

En la Zona “A” estarán AMUVOCA de El Calafate, El Porvenir de Chile, el Benjamín Verón de Río Gallegos y Dante Cantarutti de Río Turbio. En la Zona “B” se ubicarán Alemán de Punta Arenas, Galicia de Tierra del Fuego, Boxing e Independiente de Río Gallegos.

En la Zona “C”, competirán TAIIU de Punta Arenas, Boca de Río Gallegos, Esmeralda de Puerto Natales y AEP de Ushuaia.

Los partidos comenzarán este viernes a las 19 horas en ambas canchas. En la cancha 1 el primer duelo será entre TAIIU y Boca. En el siguiente turno, se medirán AMUVOCA y El Porvenir. Cerrarán la jornada de viernes en la cancha 1 a las 21:30 horas el Benjamín Verón y Dante Cantarutti.

En esos mismos horarios pero en la cancha 2, se verán las caras Alemán vs Galicia en primer turno, Boxing vs Independiente en el siguiente y Esmeralda vs AEP en el de las 21:30 horas.

El sábado los partidos de zonas continuarán desde las 9 hasta las 11:30 horas por la mañana y a la tarde desde las 14:30 hasta las 17 horas.

Ese mismo día sábado a partir de las 19 hasta las 21:30 horas, en ambas canchas, comenzarán a definirse los duelos finales, los cuales continuarán el domingo a partir de las 9 horas.

La gran final del torneo será a partir de las 14 horas, en la cancha 1.