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El Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD) recibe durante este fin de semana a una nueva edición del Torneo Regional Federativo de Gimnasia Artística, con participación de deportistas de toda la Patagonia Sur.

En representación de Santa Cruz estará una delegación de 26 gimnastas del Boxing Club, quienes lograron su clasificación tras participar de los torneos federativos disputados durante el año en Río Turbio y Puerto Deseado. Sus resultados les permitieron integrar el selectivo provincial y formar parte del equipo santacruceño.

Las representantes del Boxing competirán en los niveles 1A, 1B y 2, en las categorías Pre Infantil, Infantil, Mini, Pre Mini, Juvenil y Mayor.

La competencia comenzó este viernes con el Nivel 2, desde las 10:00, mientras que el acto inaugural está previsto para las 18:30. El sábado será el turno de los niveles 1A y 1B, con actividades desde las 10:00.

De esta manera, el Boxing tendrá una destacada presencia en una competencia que reunirá a jóvenes gimnastas de las tres provincias de la Patagonia Sur y que tendrá como escenario a Río Gallegos.