Cumple hoy 91 años el Club Argentinos del Sud de Piedra Buena, una de las instituciones mas antiguas de la provincia y de la Patagonia, presidida hoy por Franco Lescano, institución dedicad a la practica del fútbol desde su fundación.

El club Argentinos del Sud cuenta con una dilatada trayectoria en el fútbol piedrabuenense y de toda la región, habiendo sumado títulos y premios a lo largo de los años y una frondosa actividad en su localidad al igual que en toda la región, integrando la Liga Centro de fútbol, y hoy también con escuela de Voleybol y escuela de patín.

Cabe consignar sus títulos como el de la temporada 1974/1975, el torneo oficial de 1994, el torneo de 2011 y el último logrado en 2023, por lo que no es ajeno a las grandes celebraciones y se encuentra en plena expansión luego de un proceso bastante complicado dado que fue intervenido por problemas legales pero hoy precisamente se encuentra con todo el ánimo para restaurar su nombre.

Precisamente el presidente Lescano hace relación al tema destacando el trabajo de la Comisión Normalizadora que trabaja con muchas ganas principalmente apuntando a la puesta en escena de las categorías inferiores y formativas pensando en el futuro de la entidad, la necesidad de ampliar los conceptos y volver a contar con el nombre y responsabilidad que la institución mostró a través de los años.

El mantenimiento del edificio de la sede social, la recuperación de socios de todo estilo y la necesidad de que todos se acerquen al club creando en un nuevo esfuerzo que vuelva a poner a la institución en el lugar que siempre tuvo, y que nunca debió perder, por lo que hoy es una premisa de esta nueva directiva con el afán de mejorar y avanzar hacia el futuro del deporte en Piedra Buena.

Esta noche se celebrará con un brindis “a la canasta” en la sede social donde además se elegirá la nueva reina del club, donde se espera contar con socios y amigos de Argentinos del Sud que pretende seguir hacia adelante con el aporte de su gente, para demostrar que 91 años de esfuerzos no han sido en vano y muy por el contrario, son el muestrario que les espera a corto plazo.