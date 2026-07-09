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El Mundial de Fútbol 2026 entra en su etapa definitoria y este jueves 9 de julio se disputará uno de los cruces más atractivos de cuartos de final, cuando las selecciones de Francia y Marruecos se enfrenten por un puesto entre los cuatro mejores del torneo.

El partido se jugará en el Gillette Stadium, ubicado en la localidad de Foxborough, estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Para la provincia de Santa Cruz y todo el territorio argentino, el inicio está previsto para las 17:00 horas. El árbitro designado para impartir justicia es el argentino Facundo Tello, quien estará acompañado por asistentes nacionales.

En Argentina, la transmisión en vivo y exclusiva llegará a través de la señal de cable DSports, disponible en prestadores como Flow. También podrá seguirse por streaming en las plataformas DGO, Paramount+ y el servicio digital de DSports, además del seguimiento minuto a minuto en portales deportivos y las redes sociales oficiales de la FIFA.

Gillette Stadium.

Ambos entrenadores trabajan en la conformación de sus equipos iniciales, con algunas dudas por molestias físicas y una baja confirmada. La formación probable de Francia, con esquema 4-2-3-1 a cargo de Didier Deschamps, tendría a Mike Maignan en el arco; la defensa integrada por Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne; en el medio campo Adrien Rabiot y Manu Koné, con la proyección de Michael Olise, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola; y en la ofensiva el capitán Kylian Mbappé. Queda a confirmación la presencia de Aurélien Tchouaméni, quien sufre molestias musculares y podría comenzar desde el banco de suplentes.

Por su parte, Marruecos alinearía en un 4-3-3 definido por Walid Regragui: Yassine Bounou “Bono” en el arco; la línea defensiva con Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad y Noussair Mazraoui; en el medio Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi y Bilal El Khannouss; y en el ataque Brahim Díaz, Soufiane Rahimi e Ilias Akhomach. Ya se confirmó que el centrocampista Saibari no podrá jugar por lesión.

El equipo francés llega a esta instancia manteniendo el invicto en el torneo: en los octavos de final superó a Paraguay por 1 a 0, con gol de penal convertido por Mbappé. Marruecos, en tanto, ratificó su sólido desempeño mostrado en las últimas citas mundiales al superar la fase de grupos y avanzar en su cruce de octavos.

El ganador de este encuentro clasificará a las semifinales, donde se enfrentará al vencedor del partido entre Inglaterra y Portugal.