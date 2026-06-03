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La propuesta está orientada a quienes deseen dar sus primeros pasos en este deporte, sin necesidad de contar con experiencia previa ni equipamiento propio. La capacitación incluye cinco clases de formación con materiales incluidos y acompañamiento personalizado para cada participante.

Las actividades estarán a cargo de la arquera e instructora nacional Yesica Genta, quien brindará los conocimientos básicos y las técnicas iniciales para la práctica segura y responsable de esta disciplina deportiva.

La escuela ofrecerá dos opciones de cursada. El Grupo 1 desarrollará sus actividades los martes y jueves de 15:00 a 16:30 horas en el Estacionamiento Náutico Viejo. Debido a que se trata de una actividad al aire libre, los encuentros estarán sujetos a las condiciones climáticas.

Por su parte, el Grupo 2 funcionará los sábados y domingos de 14:30 a 16:00 horas en las instalaciones de la Escuela N° 47.

Desde la organización destacan que el tiro con arco es una disciplina que promueve valores como la concentración, la disciplina y la superación personal. Bajo el lema “Disciplina, concentración y pasión en cada flecha”, la iniciativa busca acercar este deporte a nuevos practicantes y continuar fortaleciendo su desarrollo en la ciudad.

Los interesados en obtener más información o realizar la inscripción deberán comunicarse exclusivamente mediante mensaje privado a través de las cuentas de Instagram @yesica.genta o @arqueria.cruzdelsur. Cabe resaltar que los cupos son limitados.