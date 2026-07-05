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Abril Ortega volvió a demostrar por qué es una de las máximas referentes del patinaje artístico argentino. La deportista nacida en Río Gallegos se consagró subcampeona panamericana en la categoría Inline Senior Damas, tras una sobresaliente actuación en el programa corto del Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico 2026, donde representó nuevamente a la Selección Argentina.

Con una puntuación de 38,50, Ortega alcanzó la medalla de plata en una competencia de altísimo nivel que tuvo como ganadora a su compatriota Giulana Scamarda, mientras que la uruguaya Fiorella Mazza completó el podio. Más allá del resultado, la actuación de la santacruceña volvió a poner en evidencia el crecimiento sostenido de una atleta que año tras año se mantiene entre las mejores exponentes del continente.

Este nuevo podio internacional representa mucho más que una medalla. Es la confirmación de un proceso construido con años de esfuerzo, entrenamiento y dedicación, y el reflejo del trabajo que desarrolla junto a la escuela Pattinaggio del Sud, institución que continúa formando deportistas de alto rendimiento y proyectando el patinaje santacruceño hacia los escenarios más importantes de América.

La actuación de Ortega también contribuyó al gran desempeño colectivo de la delegación argentina, que volvió a mostrar su supremacía en el certamen al liderar el medallero con siete preseas doradas, seis de plata y dos de bronce, reafirmando el gran presente del patinaje artístico nacional frente a las principales potencias del continente.

Para Abril, esta medalla de plata tiene un valor especial. Detrás de cada presentación existe un largo camino de preparación, sacrificios y desafíos que muchas veces quedan fuera de escena, pero que hacen posible alcanzar resultados de este nivel.