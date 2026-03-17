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El partido inaugural de la temporada 2026 de la Liga Independiente de los Barrios lo protagonizaron Car Mar y Los Halcones, con victoria para este último por la mínima diferencia. Luego fue el turno del sub campeón del último torneo, Güemes, que arrancó con el pie derecho venciendo también por la mínima al club Camioneros.
En la continuidad de la jornada del sábado el Globito Decante venció a Estrella del Este por 2 contra 0 y más tarde el Club Vial se despachó con una goleada 5 tantos contra 1 frente al club Amistad. Cerrando el primer día de acción Dorados igualó con Juventud Petrolera 2 a 2.
El domingo la jornada arrancó con una sorpresa y muchos goles, ya que Olimpia dio la nota al vencer al último campeón Belgrano por 4 a 3. La fecha continuó con un empate agónico de Don Bosco frente a La Madrid: fue 2 a 2.
Dorados empató 2 a 2 contra Juventud Santacruceña. FOTO: PERIODISMO INDEPENDIENTE RG
Más tarde Palermo igualó con La Kuadra 1 a 1, mientras que Atlético Ventitrés goleó a Unión Santiago 3 a 0. Cerrando la jornada, uno de los candidatos al título Junín terminó igualado con El Cóndor 2 a 2.
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