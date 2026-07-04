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El encuentro se desarrolló en la sede de la institución, ubicada en avenida Presidente Kirchner 1617, donde se realizaron partidas amistosas, torneos de modalidad blitz y actividades recreativas con participación de jugadores de distintas edades y niveles.

La propuesta tuvo como eje conmemorar los 40 años del subcampeonato mundial universitario obtenido por el equipo argentino, que contó con la presencia del Maestro FIDE Sergio Macagno quien obutuvo la medalla de plata por su actuación individual y asimismo su llegada a Río Gallegos, además del recorrido institucional de ADAR como espacio formativo del denominado “deporte ciencia”.

FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Finalizado el evento, Macagno valoró la jornada y el camino recorrido junto a la comunidad ajedrecística: “Con mucha felicidad, porque son 40 años de estar integrando con todos los amigos y amigas del ajedrez y del ámbito más amplio de lo cultural”, expresó.

Jorge Naguil: “Desde los 10 años que estoy en el club y pude presenciar como diversas personas fueron realizan muchos esfuerzos para que hoy seamos una institución con 38 años”. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

El referente recordó además el impacto del Mundial Sub-16 de Ajedrez realizado en 1986 en el Rotary Club de Río Gallegos, certamen que reunió a representantes de 33 países y que fue impulsado por ADAR. “Fue todo un festival internacional con equipos de más de 30 países y ex campeones mundiales”, señaló.

En aquella histórica competencia, Macagno logró la clasificación al Mundial Juvenil en Puerto Rico y destacó el valor simbólico de la final ante Inglaterra: “Cuatro años después de la guerra, en julio del 86, los dos equipos nos dimos un abrazo superador. Eso es una enseñanza de cómo superar las diferencias”, remarcó.

José Báez: “Días pasados llevamos una asamblea extraordinaria donde se eligieron las nuevas autoridades hasta 2028. ADAR tiene una historia muy rica en el ajedrez local”. FOTO: LEANDRO FRANCO/LOA

También puso en valor el trabajo colectivo dentro de la asociación y el rol de sus integrantes en el crecimiento de la disciplina: “Entre todos estamos colaborando más allá de la individualidad. Lo importante es el trabajo en conjunto para que niños, adolescentes y adultos puedan participar”, sostuvo, mencionando a José Báez, Julio Díaz, Alexis Insfrán y el presidente Jorge Naguil.

Julio Díaz: “Contar con la presencia del maestro FIDE Sergio Macagno es para nosotros un gran orgullo por todo su nivel ajedrecístico y su grado de inclusión para toda la comunidad santacruceña”. FOTO:LEANDRO FRANCO / LOA

Macagno resaltó además el sentido formativo del ajedrez en la construcción de pensamiento estratégico y social: “Jugar al ajedrez es tomar decisiones, pensar en equipo y construir con el otro, no contra el otro”, explicó.

Finalmente, recordó el impacto que tuvo el histórico torneo de 1986 en el desarrollo posterior del ajedrez santacruceño, que permitió impulsar programas formativos desde el Consejo Provincial de Educación y consolidar la disciplina como herramienta educativa y social en la provincia.

Alexis Insfrán: “Sergio es una persona muy generosa que hace mucho por el ajedrez local y construye para que crezca esta disciplina que tiene que llegar a más jóvenes”. FOTO:LEANDRO FRANCO / LOA