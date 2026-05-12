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La entidad que nuclea el Ajedrez en Río Gallegos continúa impulsando actividades abiertas para niños, jóvenes y adultos, fomentando el aprendizaje, la competencia sana y la participación comunitaria en la ciudad.

Como parte de estas iniciativas, el próximo 6 de junio se realizará la segunda edición del clásico torneo que organiza ADAR, el cual se desarrollará bajo sistema suizo a 6 rondas, con un ritmo 10+5. El mismo será abierto a todas las edades y categorías, pero los cupos serán limitados.

El evento se desarrollará en Av. Asturias y Circunvalación, con inicio previsto a las 15 hs., y contará con categorías promocionales, premios y participación de jugadores locales y regionales.

“El presente del ajedrez argentino demuestra que el talento, el estudio y la dedicación pueden llevar muy lejos. El logro de Faustino Oro no solo representa una marca histórica, sino también una motivación enorme para todos los jóvenes ajedrecistas del país y especialmente para quienes día a día participan y crecen en los espacios formativos de nuestra provincia” destacaron desde la organización.