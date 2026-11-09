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La Asociación de Ajedrez Riogalleguense (ADAR) y el Consejo Profesional de la Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería de la Provincia de Santa Cruz (CPAIA) formalizaron un convenio de cooperación y patrocinio institucional destinado a fortalecer el desarrollo del ajedrez en Río Gallegos y ampliar las oportunidades de formación deportiva y educativa en la comunidad.

A través de este acuerdo, el CPAIA contribuirá al sostenimiento de tres becas mensuales para la Escuela de Ajedrez de ADAR, una iniciativa que permitirá acompañar los procesos de aprendizaje y promover el acceso a esta disciplina, generando nuevas posibilidades de participación y crecimiento para quienes se acercan al juego ciencia.

Como parte de esta alianza, la Asociación también otorgará beneficios especiales a los profesionales matriculados en el CPAIA, al personal de la institución y a sus respectivos grupos familiares. Entre ellos se destacan la inscripción gratuita en los torneos organizados directamente por ADAR y un descuento del 50 % en las clases regulares de su Escuela de Ajedrez.

El convenio fue suscripto por la ingeniera María Sol Aprile, presidenta del CPAIA, y el ingeniero Jorge Luis Naguil, presidente de ADAR, quienes representaron a ambas instituciones en la formalización de este compromiso de trabajo conjunto.

Desde la Asociación de Ajedrez Riogalleguense destacaron la importancia de contar con el acompañamiento de instituciones de la comunidad para continuar consolidando el crecimiento de la actividad. En ese sentido, valoraron la confianza depositada por el Consejo Profesional y remarcaron que este tipo de iniciativas permite fortalecer no solo el aspecto deportivo, sino también las dimensiones educativa y social del ajedrez.

La articulación entre ambas entidades representa un nuevo paso para ampliar el alcance de esta disciplina en Río Gallegos, facilitar el acceso a espacios de enseñanza y seguir generando oportunidades para jugadores de distintas edades y niveles.

Un compromiso con el desarrollo del ajedrez

Con esta iniciativa, ADAR reafirma su objetivo de continuar promoviendo el ajedrez como una herramienta de formación, integración y desarrollo comunitario, apostando al trabajo conjunto con instituciones locales.

La Escuela de Ajedrez de ADAR funciona en avenida Presidente Dr. Néstor C. Kirchner 1617, en Río Gallegos.

El acuerdo abre una nueva etapa de cooperación institucional y fortalece el camino para que el ajedrez siga creciendo y llegando a más vecinos de la capital santacruceña.