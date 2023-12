Agustín Giay renovó su contrato con San Lorenzo hasta diciembre del 2026

El lateral Agustín Giay acordó hoy la renovación de su contrato con San Lorenzo por tres años, hasta el 31 de diciembre del 2026.

El defensor, de 19 años, oriundo de San Carlos Centro, firmó la extensión de su vínculo, luego de que el presidente Horacio Arreceygor, el secretario Sergio Costantino y el manager Matías Caruzzo cerraran los detalles del contrato.

Además, se estableció una nueva cláusula de rescisión de 20 millones de dólares netos para la institución de Boedo.

"San Lorenzo sigue fortaleciendo su política de potenciar a los jugadores nacidos en las inferiores y también asegura el futuro de ellos en el club", afirmó el club, luego de anunciar la renovación.

Y en el mismo comunicado, agregó: "Salido de nuestras inferiores, sentido de pertenencia y una inmensa proyección. Todo eso es igual a Agustín. ¡Hay Giay para rato en San Lorenzo!".

Giay disputó 40 partidos con San Lorenzo en este 2023 entre la Liga Profesional, la Copa de la Liga, la Sudamericana y la Copa Argentina. Además, desde su debut en abril del 2022, jugó un total de 64 encuentros con la camiseta del "Ciclón" y convirtió dos goles.

Este año el lateral fue convocado por el entrenador Javier Mascherano para disputar el Sudamericano Sub 20, que se jugó en Colombia en enero. Tras ser titular en los dos primeros compromisos, sufrió un esguince en el tobillo izquierdo, en el segundo encuentro ante Brasil, y ya no pudo volver a sumar minutos en la competencia.

Meses más tarde, fue convocado nuevamente por Mascherano para participar del Mundial Sub 20 que se disputó en el país, donde jugó como titular en tres encuentros antes de la eliminación en octavos de final. (Télam)