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La jornada contó con la participación de ajedrecistas de Río Gallegos, 28 de Noviembre y Cañadón Seco, quienes se dieron cita en la capital provincial para disputar una nueva instancia de competencia y buscar la clasificación al certamen nacional.

Luego del desarrollo de las partidas, Sergio Macagno se quedó con el primer lugar y encabezó la clasificación provincial. En segundo lugar finalizó José Baez, mientras que José Ramón Garrido completó el podio. También obtuvieron la clasificación Enrique Gabriel Contreras y Marcolina Jerez, quienes integrarán la delegación santacruceña que viajará a San Juan.

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El Maestro FIDE Sergio Macagno se quedó con el primer lugar de la clasificación.

La instancia nacional de los Juegos Evita Adulto Mayor se desarrollará en la provincia de San Juan entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre, donde los representantes santacruceños tendrán la oportunidad de competir junto a deportistas de distintos puntos del país.

La competencia provincial volvió a destacar la importancia del ajedrez como una disciplina que promueve la actividad deportiva, el encuentro y la participación de los adultos mayores, además de generar espacios de representación para deportistas de distintas localidades de Santa Cruz.

Con la clasificación ya definida, Macagno, Baez, Garrido, Contreras y Jerez comenzarán ahora la preparación de cara al desafío nacional, con el objetivo de representar de la mejor manera a Santa Cruz en los Juegos Nacionales Evita Adulto Mayor.

EN ESTA NOTA ajedrez Juegos Evita Adulto Mayor

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