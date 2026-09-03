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La jornada contó con la participación de ajedrecistas de Río Gallegos, 28 de Noviembre y Cañadón Seco, quienes se dieron cita en la capital provincial para disputar una nueva instancia de competencia y buscar la clasificación al certamen nacional.

Luego del desarrollo de las partidas, Sergio Macagno se quedó con el primer lugar y encabezó la clasificación provincial. En segundo lugar finalizó José Baez, mientras que José Ramón Garrido completó el podio. También obtuvieron la clasificación Enrique Gabriel Contreras y Marcolina Jerez, quienes integrarán la delegación santacruceña que viajará a San Juan.

La instancia nacional de los Juegos Evita Adulto Mayor se desarrollará en la provincia de San Juan entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre, donde los representantes santacruceños tendrán la oportunidad de competir junto a deportistas de distintos puntos del país.

La competencia provincial volvió a destacar la importancia del ajedrez como una disciplina que promueve la actividad deportiva, el encuentro y la participación de los adultos mayores, además de generar espacios de representación para deportistas de distintas localidades de Santa Cruz.

Con la clasificación ya definida, Macagno, Baez, Garrido, Contreras y Jerez comenzarán ahora la preparación de cara al desafío nacional, con el objetivo de representar de la mejor manera a Santa Cruz en los Juegos Nacionales Evita Adulto Mayor.