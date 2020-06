Al Vasco Arruabarrena lo echaron sin debutar y cobrará un millón y medio de dólares

Luego de su paso como director técnico en Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena emigró hacia Emiratos Árabes Unidos para dirigir a Al-Wals en 2016. Tras dos temporadas allí, se fue a Al-Rayyan de Qatar en 2018. Luego pasó a Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos. En Al-Ahli obtuvo dos títulos: Copa de la Liga de Emiratos Árabes Unidos y Copa Presidente de Emiratos Árabes Unidos, ambos en 2019. Sin embargo, a pesar de los grandes resultados, fue despedido insólitamente porque a su equipo le empataron sobre el final luego de ir ganando por 2 a 0.

Y en abril, en plena pandemia de coronavirus, Arruabarrena firmó contrato con Al-Sharjah de Emiratos Árabes Unidos. En julio comenzaba a trabajar, pero el jeque, dueño del club, despidió a toda la comisión directiva y decidió echar al técnico argentino. No dirigió ni siquiera un solo entrenamiento. No obstante, el Vasco no se irá con las manos vacías: será indemnizado con un millón y medio de dólares.