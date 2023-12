Alavés, con Nahuel Tenaglia, avanzó en la Copa del Rey

Alavés, de la primera división de España, con el defensor argentino Nahuel Tenaglia de titular, avanzó a los 16avos. de la Copa del Rey, al derrotar a Terrasa, de la cuarta división, por 1 a 0, de visitante.

El gol de Alavés fue logrado por el volante español Xeber Alkain a los 21 minutos de la primera etapa.

En Salamanca, Sporting Gijón, con el defensor argentino Carlos Izquierdoz entre los suplentes, goleó a Unionistas por 3 a 0, de visitante, y pasó de ronda.

Cartagena, de la segunda división, paso de fase al vencer en la definición por tiros desde el punto del penal al Alcorcón por 5 a 4.

En el Cartagena en el segundo tiempo ingreso el volante ex Rosario Central Damián Musto.

En la provincia de Málaga, Huesca derrotó, de visitante, por 2 a 0, a Antequera, que tuvo en su banco de suplentes al defensor argentino Lautaro Spatz de 22 años, que nació en Buenos Aires, a los ocho años se fue a vivir a España, y paso por las filas de Elche, Cádiz B, paso por Montevideo City Torque y regreso a su actual club.

El volante quilmeño Nacho País, que se formó en las inferiores de Racing y luego viajo a España donde jugo en La Solana y en Cartagena, además de un paso por la sub 17 de Argentina, también estuvo en el banco de suplentes de los locales.

Otro argentino en el Antequera, aunque con parte de lesionado es Tomás Lanzini, hermano del volante de River Plate Manuel Lanzini, que con 32 años, ya pasó por Platense, Unión San Felipe, Ñublense y Brown de Adrogüe.

En la provincia de Huesca, el local Barbastro derrotó a Almería, donde el volante argentino Lucas Robertone entró en la segunda etapa, por 1 a 0 y paso de ronda.

En la pequeña ciudad de Yecla, en la provincia de Murcia, Rayo Vallecano sacó pasaje a la siguiente ronda la vencer por 2 a 0 a Yeclano.

En Yeclano, en el segundo tiempo ingresó el defensor argentino Uriel Jove Valero, nacido en el pueblo santafesino de Carmen, que viajó a España de niño, pasó por las inferiores de Hércules, Rayo Ibense, Cartagena, Aguilas y ahora Yeclano.

Mientras que el mediocampista Tomás Senestrari, de 21 años, hijo de argentinos, que se formó en las inferiores de Yeclano, estuvo en el banco de suplentes y no ingresó.

Real Sociedad debió viajar a las Islas Baleares para jugar y vencer por 2 a 0 a Andratx, donde fueron titulares los argentinos Lucas Aveldaño, Matías Fernández y Thomas Giaquinto.

Aveldaño de 38 años, pasó por Atlético Rafaela, Belgrano, Racing, Nueva Chicago, luego por Mallorca, Tenerife, Universidad de Chile, Deportes Iquique y más tarde regresó a España.

Fernández de 23 años, es lateral derecho se formó en Nueva Chicago y luego viajó a España, donde consiguió fichar en Andratx. Giaquinto de 23 años, es volante ofensivo y se formó en las inferiores de Mallorca.

El estadio O Carballiño, ubicado en la provincia de Orense, dentro de Galicia, fue testigo de la victoria de Burgos por 3 a 1 ante Deportivo Arenteiro, donde fue titular el rosarino Tomas Berardozzi, lateral izquierdo formado en Newell's Old Boys.

En el local también ingresó el delantero Agustín Emanuel Pastoriza Cacabelos, apodado "Pibe", de 28 años, que nació en Adrogüe y cuando era chico se fue a vivir a España, donde militó en Pontevedra, Betis, Oruense, Coruxo e Inter Turku, de Finlandia.

En Galicia, Lugo fue local ante Mirandés al que venció por 2 a 0. En el equipo ganador en el segundo tiempo entró el delantero argentino Thiago Ojeda, de 20 años, formado en las inferiores de Vélez Sarsfield, con paso por Villarreal, que lo dio a préstamo.

En la ciudad de Villanueva de la Serena, en la provincia de Extremadura, Betis dio cuenta del local Villanovense por 2 a 1 y avanzó de ronda.

En el equipo extremeño, estuvo en el banco de suplentes el delantero argentino Facundo Álvarez, nacido en el pueblo cordobés de Berroratán y que jugó en Arsenal, Deportivo Armenio, en República Dominicana y en equipos de la segunda de Brasil. (Télam)