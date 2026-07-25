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Atlético Boxing Club continúa reforzando su plantel de cara al segundo semestre del año y confirmó la incorporación de Alejandro “Cuchi” Maidana, uno de los futbolistas jóvenes con mayor proyección del fútbol santacruceño.

Nacido en la provincia y categoría 2005, Maidana inició su formación futbolística en EDEFI (Encuentro Deportivo de Fútbol Infantil) y posteriormente sumó experiencia en las divisiones inferiores de San Lorenzo y Lanús, donde continuó su crecimiento deportivo antes de regresar al ámbito provincial.

El flamante refuerzo llega procedente de Júpiter de Comandante Luis Piedrabuena, equipo con el que fue una de las grandes figuras del último campeonato de la Liga de Fútbol Centro. Su destacado rendimiento fue clave para que el conjunto piedrabuenense alcanzara la final del certamen, consolidándose como una de las promesas del fútbol de Santa Cruz.

Uno de los principales atributos del “Cuchi” es su polifuncionalidad. Puede desempeñarse como marcador central por el sector izquierdo, lateral o volante, características que le permitirán ofrecer distintas variantes tácticas al entrenador Matías Clavel durante la competencia.

Con esta incorporación, el vigente campeón de la Liga Sur apuesta a fortalecer su plantel con juventud, proyección y versatilidad, pensando en mantener el protagonismo a nivel local y afrontar de la mejor manera los compromisos deportivos que se avecinan en la segunda mitad de la temporada.