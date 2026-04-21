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El pasado fin de semana se disputó en Río Gallegos la primera fecha de la Liga Sur de Vóley para la categoría menores de 14 años. Los partidos se disputaron en los gimnasios Benjamín Verón, 17 de Octubre, Indio Nicolai y Juan Domingo Perón de la capital santacruceña

“Vivimos una fiesta del vóley durante 3 días, con 12 equipos, 120 jugadoras, con partidos muy vibrantes y definiciones infartantes, con las tribunas llenas y todas con la misma pasión: el vóley” publicaron desde la cuenta oficial de instagram @ligasurvoley.

AMUVOCA de El Calafate terminó segundo.

En lo que tiene que ver concretamente con los resultados, el equipo Alemán de Punta Arenas se consagró campeón luego de derrotar por 25-23 y 25-13 a AMUVOCA de El Calafate en la final. El tercer y cuarto puesto se definió entre las chicas del gimnasio municipal Indio Nicolai de Río Gallegos y las chicas de Galicia de Ushuaia, con victoria para estas últimas por 28-26 y 25-21.

Las chicas del Boxing Club finalizaron 6°.

Las posiciones finales del certamen quedaron de la siguiente manera: 1° Alemán de Punta Arenas 2° AMUVOCA de El Calafate 3° Galicia de Ushuaia 4° Nicolai de Río Gallegos 5° TAIIU de Punta Arenas 6° Boxing de Río Gallegos 7° Boca de Río Gallegos 8° Benjamín Verón de Río Gallegos 9° Esmeralda de Puerto Natales 10° Esencias de Punta Arenas 11° Independiente de Río Gallegos 12° Dante C. de Río Turbio