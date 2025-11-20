Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El piloto Alexis Bull ya se encuentra en el autódromo “Roberto Mouras” de la ciudad de La Plata para encarar la última fecha del auto con su nueva unidad Fiat Uno, luego de haber participado con un auto facilitado por la familia Grippo luego del accidente de Buenos Aires.

Cabe destacar que Alexis junto a su hermano Williams siguió parificando a pesar del accidente que tuvo en el autódromo de Buenos Aires con la destrucción de su unidad, motivo por el cual participó con un auto facilitado por la familia Grippo de El Calafate, quienes ya recibieron nuevamente su auto en carácter de devolución.

Alexis que suma buenos puntos en el torneo anual y que viene de la alegría de ver a su hermano Williams ganador en la categoría nacional, ase apesta a poner en pista este fin de semana su nuevo auto, construido a todo ritmo en los últimos tiempos para poder vo0lver con tranquilidad a la especialidad nocional.

El auto ya está en los boxes platenses y está siendo atendido por el ploteador Juanca de El Calafate, quien trabaja con sus expertas manos para poner al auto en inmejorables condicio0nes para ésta presentación que se inicia en la jornada de hoy.